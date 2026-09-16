Este domingo 20, desde las 11, se llevará a cabo una nueva edición de la Feria de Mujeres Trabajadoras en el Paseo del Virrey de Alta Gracia. La propuesta reúne a mujeres emprendedoras y trabajadoras de la comunidad, que ofrecerán productos de distintos rubros, entre ellos indumentaria, decoración, plantas, velas artesanales, alimentos caseros y joyería.

Además, la jornada contará con la participación de mujeres trabajadoras invitadas, que se sumarán a esta edición de la feria, concebida como un espacio de intercambio y promoción del trabajo autogestivo y la producción local.

A lo largo de sus siete años de trayectoria, más de 200 mujeres han participado de la iniciativa, que busca generar redes de acompañamiento y contribuir al fortalecimiento de la economía local.

La actividad será con entrada libre y gratuita. Para conocer más sobre la feria se puede consultar su cuenta de Instagram: @feriademujerestrabajadoras.