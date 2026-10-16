Se trata de Camila Belén Iglesias, una joven de 24 años que estaba desaparecida en Cruz del Eje. Buscan intensamente a su pareja, quien confesó el crimen en una carta y se dio a la fuga a La Rioja. Interviene la fiscal Sabrina Ardiles.

La Justicia y la Policía de Córdoba investigan un estremecedor caso de femicidio ocurrido en la ciudad de Cruz del Eje, luego de que este viernes se encontraran restos humanos dentro de una heladera en el interior de una vivienda de barrio Los Altos.

El procedimiento se concretó alrededor de las 3:00 en un inmueble del mencionado barrio por orden de la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, a cargo de Sabrina Ardiles. Allí, efectivos policiales hallaron el electrodoméstico y constataron que en su interior había restos humanos cubiertos con una sustancia que sería cal hidratada.

Aunque resta la confirmación definitiva mediante las pericias del Instituto de Medicina Forense de Córdoba, las autoridades presumen que los restos corresponden a Camila Belén Iglesias, una joven de 24 años que se encontraba desaparecida y sobre quien existía un pedido de paradero.

Una denuncia y antecedentes de violencia de género

La investigación se desencadenó tras la denuncia presentada por la hermana de Camila. Según su testimonio, el último contacto directo que mantuvo con la víctima fue el pasado 2 de octubre.

Posteriormente, el 8 de octubre, la familiar recibió mensajes por parte de Pablo Ezequiel Gómez, pareja conviviente de la joven, en los que le aseguraba que habían tenido una discusión y que la mujer se había retirado del hogar con rumbo desconocido.

Sin embargo, las averiguaciones de la Justicia revelaron antecedentes de conflictos y violencia en el seno de la pareja. Además, allegados a Gómez indicaron a los investigadores que el hombre habría confesado en una carta haber cometido el crimen, manifestando su intención de quitarse la vida para evitar ir a la cárcel.

Prófugo con pedido de captura

Durante el allanamiento en el domicilio de barrio Los Altos, el personal judicial y de la Policía secuestró diversos elementos fundamentales para la causa: prendas de vestir, documentación personal, muestras de líquidos y un teléfono celular completamente destruido.

La heladera con los restos fue trasladada a la sede forense en la capital provincial para determinar con precisión científica la causa del deceso y validar la identidad de la víctima.

En tanto, los investigadores lograron establecer que el sospechoso se habría trasladado hacia la provincia de La Rioja, por lo que la Justicia emitió una orden de captura nacional para lograr su inmediata localización y detención.

Fuente: Cba24n