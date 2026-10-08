Un allanamiento realizado este jueves 8 de octubre en Falda del Carmen culminó con el secuestro de aproximadamente 75 kilos de carne bovina, armas de fuego y otros elementos vinculados a una presunta faena clandestina. En el procedimiento fue aprehendido un hombre de 22 años.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Patrulla Rural, en colaboración con el Ministerio de Bioagroindustria, y el procedimiento fue receptado en la Subcomisaría de Falda del Carmen.

Durante el allanamiento, que arrojó resultado positivo, los efectivos secuestraron alrededor de 75 kilos de carne bovina cortada en postas, además de otros elementos relacionados con la actividad investigada.

Asimismo, se incautaron dos escopetas y un rifle de aire comprimido, mientras que el joven fue aprehendido y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.