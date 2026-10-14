Personal policial intervino este miércoles, alrededor de las 16:30, en una vivienda del barrio Valle Alegre, tras recibir un reporte por el comportamiento agresivo de un perro de raza American Bully. En el lugar, los efectivos entrevistaron a una residente, quien manifestó que no había sido posible identificar ni localizar al propietario del animal.

Ante esta situación y con el objetivo de preservar la seguridad pública, el personal policial procedió al retiro preventivo del can. El procedimiento quedó debidamente documentado y se dio intervención a la autoridad judicial competente para avanzar con las actuaciones correspondientes.