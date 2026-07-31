Falda del Carmen: invitan a participar de la tradicional Ofrenda a la Pachamama en Valle Alegre

La Asociación Civil Comisión Ambiental Vecinal (C.A.V.) de Falda del Carmen invita a vecinos y vecinas de la región a participar de la tradicional Ofrenda a la Pachamama, una ceremonia ancestral de agradecimiento a la Madre Tierra que se realizará el sábado 1 de agosto, a las 15:00, en el barrio Valle Alegre.

La actividad tendrá lugar sobre la cuenca del arroyo, al finalizar la calle Anisacate s/n, y forma parte de las acciones que la entidad impulsa para promover el cuidado del ambiente y el rescate de las tradiciones de los pueblos originarios.

Como ocurre desde hace varios años, la convocatoria es abierta a toda la comunidad. En esta edición participará además la Comunidad Camichingones del Valle de Paravachasca, que acompañará el desarrollo de la ceremonia.

Desde la organización invitan a cada familia a llevar una ofrenda simbólica —como alimentos, bebidas o semillas— para compartir el ritual, que busca fortalecer los vínculos de respeto, reciprocidad y conexión con la naturaleza.

Quienes deseen obtener la ubicación exacta del lugar pueden solicitarla por WhatsApp al 351-7300678, contacto del presidente de la Comisión Ambiental Vecinal, el ingeniero Juan Pablo Peñaloza.

Una tradición de agradecimiento

Cada 1º de agosto, los pueblos andinos celebran el Día de la Pachamama mediante ceremonias de agradecimiento por los frutos recibidos durante el año. La tradición consiste en ofrecer alimentos, bebidas y otros elementos a la Madre Tierra como gesto de reciprocidad, reafirmando el compromiso con el cuidado del ambiente y la vida en comunidad.

La Comisión Ambiental Vecinal invitó también a los medios de comunicación a difundir la actividad para que más vecinos puedan acercarse y participar de esta celebración.