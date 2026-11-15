En el marco del Día Mundial de la Diabetes, se llevó adelante una nueva jornada de prevención y detección temprana de esta enfermedad en el Centro de Salud Dr. Daniel Mazzucco, de Valle Alegre.

La iniciativa, impulsada desde el área de Salud del Gobierno de Falda del Carmen, dio continuidad a las actividades realizadas durante el mes pasado, con el objetivo de promover los controles preventivos, identificar factores de riesgo y concientizar a la comunidad sobre la importancia del diagnóstico temprano.

Durante la jornada, los vecinos pudieron acceder a una evaluación destinada a determinar la probabilidad de desarrollar diabetes en los próximos diez años, teniendo en cuenta diferentes factores de riesgo, como la edad, la predisposición genética y los hábitos de vida.

El Dr. Eugenio Mazzucco explicó que, a partir de los resultados obtenidos, se pueden realizar controles de glucemia o estudios de hemoglobina glicosilada, además de establecer un seguimiento médico por consultorio cuando resulte necesario.

“La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible en donde influyen ciertos factores de riesgo, como son la edad, la predisposición genética y los malos hábitos. Es fundamental realizarse un control anual y actuar sobre los factores de riesgo más importantes”, señaló el profesional.

Asimismo, el médico hizo especial hincapié en las consecuencias que puede generar esta enfermedad cuando no es adecuadamente controlada.

“La diabetes, al ser una enfermedad crónica, puede afectar a todo el organismo, ya sea cerebro, ojos, corazón, riñones, sistema vascular y sistema nervioso”, explicó Mazzucco, quien también advirtió sobre las patologías que pueden desarrollarse como consecuencia de un mal control metabólico.

Vacunación contra el dengue

En el marco de esta misma jornada, los vecinos también tuvieron la posibilidad de recibir la vacuna contra el dengue, ampliando así las acciones preventivas desarrolladas desde el sistema de salud local.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, vecinos de la localidad se acercaron al centro de salud para participar de las diferentes propuestas sanitarias.

Desde el Gobierno de Falda del Carmen entendemos que la salud pública no debe limitarse a la atención de las enfermedades, sino que debe promover acciones concretas que permitan anticiparse a ellas, acercando herramientas de prevención, vacunación y diagnóstico a toda la comunidad.

Fortalecer la atención primaria, promover los controles periódicos y generar conciencia sobre el cuidado de la salud forman parte de nuestro compromiso con el bienestar y la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos.