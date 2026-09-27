Falda del Carmen fortalece la educación técnica con nuevo financiamiento para la ESFP

En el marco de una visita institucional a Falda del Carmen, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia, Marcos Torres, mantuvo un encuentro con el presidente comunal Rubén Liendo y posteriormente recorrió la Escuela Secundaria de Formación Profesional, donde se concretó la entrega de financiamiento correspondiente al programa FORTEC.

La institución había presentado un proyecto destinado al acondicionamiento y consolidación del taller de la especialidad orientada al desarrollo del perfil profesional en Automatización Industrial y Robótica.

La iniciativa fue aprobada y permitirá incorporar insumos y equipamiento para fortalecer los entornos formativos, brindando a los estudiantes mejores herramientas para desarrollar capacidades específicas vinculadas a nuevas tecnologías, mejorar sus posibilidades de empleabilidad y acompañar el desarrollo tecnológico del entramado socio-productivo local.

Durante la visita, Torres y Liendo dialogaron con la directora de la institución, recorrieron las instalaciones y conocieron de primera mano el trabajo que se viene desarrollando en la escuela.

La entrega del fondo FORTEC se enmarca en el trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Gobierno de Falda del Carmen y las instituciones educativas de la localidad, con el objetivo de continuar fortaleciendo la formación técnica y generar nuevas oportunidades para los jóvenes.

Como parte de la recorrida, las autoridades también visitaron la obra del nuevo jardín de infantes que se encuentra en ejecución en la localidad, donde pudieron observar el avance de los trabajos y dialogar sobre la importancia de continuar ampliando y mejorando la infraestructura educativa.

Desde el Gobierno de Falda del Carmen destacaron la importancia de sostener una agenda de trabajo conjunto con la Provincia, especialmente en materia educativa, infraestructura y formación para el empleo.