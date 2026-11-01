Ante la reducción de medicamentos del programa nacional REMEDIAR, que dejó de abastecer al dispensario local con parte de los fármacos que distribuía, el Gobierno de Falda del Carmen impulsará jornadas de asesoramiento y afiliación al Programa Federal Incluir Salud.

La iniciativa está destinada especialmente a personas que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) y necesitan acceder a medicamentos para sostener tratamientos crónicos de manera permanente.

Las jornadas se llevarán a cabo los martes 3 y 17 de noviembre, de 8:30 a 12 horas, en el Punto Mujer de Valle Alegre. Durante esos encuentros, los vecinos podrán realizar los trámites de afiliación y recibir asesoramiento personalizado sobre los requisitos y las prestaciones del programa.

Para gestionar la afiliación, los interesados deberán presentar:

Fotocopia del DNI.

Último recibo de cobro de la pensión.

Certificado de domicilio.

Desde el Gobierno de Falda del Carmen y Punto Mujer señalaron la importancia de acompañar a quienes necesitan garantizar la continuidad de sus tratamientos y facilitar las gestiones para acceder a la cobertura de medicamentos.