Un hombre de 42 años y una mujer de 38 resultaron lesionados este domingo 27 de septiembre tras protagonizar un accidente de tránsito sobre la Ruta C45, a la altura del kilómetro 13 aproximadamente, en Falda del Carmen.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30, cuando, por causas que se investigan, los ocupantes de una motocicleta perdieron el control del rodado y cayeron sobre la carpeta asfáltica.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, que asistió a ambas personas y posteriormente las trasladó al Hospital de Alta Gracia. Allí fueron diagnosticadas con politraumatismos.