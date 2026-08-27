La localidad será sede este sábado de un encuentro regional sobre administración municipal, destinado a vecinos, instituciones y representantes de la región.

Falda del Carmen se prepara para dar un nuevo paso en su proceso de transformación de comuna a municipio. En ese marco, este sábado 29 de agosto se realizará el 2° Encuentro Regional de Formación de Gobiernos Locales, organizado por la Escuela de Formación Política Atilio Tazzioli y el espacio Fuerza Vecinalista.

La jornada tendrá como eje un conversatorio sobre Administración Municipal, en el que se abordarán los principales cambios y desafíos que implica el proceso de transformación institucional de comuna a municipio.

La actividad contará con la participación del Dr. Fernando Flores, abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, vocal de la Cámara Civil y Comercial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y docente universitario. Durante el encuentro se analizará cómo se organiza un gobierno municipal, el rol que tendrá el futuro Concejo Deliberante y las nuevas formas de participación ciudadana que se abrirán para los vecinos.

Desde la organización señalaron que la propuesta forma parte de un ciclo de formación destinado a preparar a la comunidad para el histórico proceso de transformación de Falda del Carmen. Asimismo, destacaron la invitación a representantes institucionales, organizaciones sociales y vecinos de otras localidades del departamento Santa María que atraviesan procesos similares, como Villa del Prado y Potrero de Garay.

El encuentro se desarrollará el sábado 29 de agosto, desde las 10, en Casa Adobe, ubicada sobre Ruta C45, en Falda del Carmen. La participación será libre y gratuita y se entregarán certificados de asistencia a los participantes.