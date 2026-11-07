Facundo Torres recorrió Villa Los Aromos y La Serranita y entregó aportes provinciales por $40 millones

El legislador departamental de Santa María mantuvo reuniones de trabajo con los jefes comunales Daniel Pastorino y Carlos Guzmán. En cada localidad entregó $20 millones del Gobierno de Córdoba para la ejecución de obras locales.

El legislador provincial por el departamento Santa María y presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres Lima, recorrió las localidades de Villa Los Aromos y La Serranita, donde mantuvo encuentros de trabajo con sus respectivos jefes comunales y concretó la entrega de aportes económicos del Gobierno provincial destinados a obras locales.

Durante la recorrida, Torres se reunió con el jefe comunal de Villa Los Aromos, Daniel Pastorino, y con el jefe comunal de La Serranita, Carlos Guzmán, para dialogar sobre las necesidades de ambas comunidades, las prioridades de gestión y los proyectos que impulsan los gobiernos locales.

En ese marco, el legislador entregó $20 millones a cada municipio, totalizando una inversión provincial de $40 millones, que permitirá acompañar la ejecución de obras y mejoras en ambas localidades.

Torres destacó la importancia de sostener el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios, especialmente en un contexto económico que exige administrar los recursos con responsabilidad y priorizar las necesidades de los vecinos.

“Cada aporte que llega a nuestros municipios y comunas representa una oportunidad para avanzar con obras que mejoran la vida cotidiana de la gente. Por eso es fundamental seguir acompañando a los intendentes, escuchando sus necesidades y trabajando juntos para que cada localidad de Santa María pueda seguir creciendo”, expresó el legislador.

Asimismo, puso en valor la decisión del gobernador Martín Llaryora de mantener el acompañamiento a los gobiernos locales y garantizar que los recursos provinciales lleguen a las distintas comunidades del interior.

“En Córdoba entendemos que el federalismo se construye con hechos concretos. Estos recursos permiten que los municipios y comunas puedan avanzar con sus proyectos y dar respuestas a sus vecinos. Nuestro compromiso es seguir gestionando y trabajando cerca de cada comunidad de Santa María”, agregó Torres.

La recorrida forma parte de la agenda territorial que el legislador desarrolla junto a intendentes y jefes comunales del departamento Santa María, con el objetivo de acompañar las gestiones locales, fortalecer el vínculo institucional y promover el desarrollo de cada localidad.