Exhumarán los cuerpos de dos bebés por la causa del Neonatal

El fiscal que lleva la causa resolvió exhumar los cuerpos de dos bebés que habían nacido sanos y murieron en el Hospital Materno Neonatal para realizarles pruebas científicas y esclarecer las razones de sus muertes.

El fiscal Raúl Garzón, que investiga la muerte de bebés sanos en el Hospital Materno Neonatal, resolvió exhumar a dos de ellos para realizarles las pruebas científicas necesarias que permitan avanzar en la determinación de las razones de muerte.

De esta manera, accedió al pedido que le plantearan Vanesa Cáceres y Damaris Bustamante, madres de sendos bebés fallecidos en este nosocomio el 18 de marzo y el 23 de abril, respectivamente.

Las familias de estos bebés aducen que al momento de sendos fallecimientos, desde el Hospital se las desalentó a pedir las respectivas autopsias.

El fin del secreto de sumario

Este miércoles, entanto, con la declaración indagatoria del ex secretario de Salud, Pablo Carvajal, imputado por el presunto delito de omisión de deberes de funcionario público, concluye la toma de testimonios en la investigación por la muerte de bebés sanos en el Hospital Materno Neonatal.

A partir de allí, la Fiscalía a cargo de Raúl Garzón estará en condiciones de levantar el secreto de sumario.

El martes, acompañado por sus abogados Claudio Orosz y Ramiro Fresneda, declaró Alejandro Escudero Salama, ex subdirector administrativo del hospital; quien presentó un escrito rechazando la acusación, según repasa Cba24N.

Cabe recordar que en esta causa también están imputados el ex ministro de Salud, Diego Cardozo; la ex coordinadora de Seguridad del Paciente, Adriana Morales; la ex directora del Hospital, Liliana Asís; y la ex jefa del área de Neonatología, Martha Gómez Flores.

Las pericias a la única detenida

Este miércoles también culminarían las pericias interdisciplinarias, psicológicas y psiquiátricas, a la enfermera Brenda Agüero, única detenida por la causa, imputada por «homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso».

Luis Obregón, abogado defensor de Agüero, en un móvil de radio Universidad que destacó que cuando se levante el secreto de sumario se podrán conocer cuáles «son los elementos de prueba, por qué se dictó la detención de Brenda y cómo seguirá la causa».

El letrado comentó que los días de su defendida en la cárcel “son bastante duros”. Informó que se encuentra “aislada del resto de la población carcelaria, un lugar donde no tiene contacto con el exterior. La situación psicológica se complica un poco pero la está sobrellevando”.

