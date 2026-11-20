Este viernes 20 de noviembre comienza la sexta edición de Happy Birra, el Festival de la Cerveza de Alta Gracia, que durante todo el fin de semana reunirá música en vivo, cerveza, gastronomía, emprendimientos y propuestas para disfrutar en familia y con amigos. La entrada es libre y gratuita.

La música será una de las grandes protagonistas de esta edición, con una grilla que reunirá artistas de trayectoria nacional y músicos de nuestra ciudad y la región, que tendrán un lugar destacado en el escenario de Happy Birra.

Bahiano es protagonista de la programación del viernes, Planeador V se presentará el sábado y Kapanga será el broche de oro del domingo. También forman parte de la propuesta musical talentosos artistas locales como Surikata Ki, Los Impostores e Insoluble, entre otros.

Además… ¡Happy Birra es mucho más que música! Durante las tres jornadas habrá beer trucks, food trucks, gin trucks, intervenciones del Circo Piskui, con malabares, acrobacias, magia y baile, y los juegos y atracciones de Holy Park, para que grandes y chicos también sean parte de la fiesta.

Además se llevará adelante una nueva edición de la Terraza de Emprendedores, con marcas y productos para conocer. Y este año se sumarán un espacio de arte y moda, intervenciones artísticas y distintas propuestas recreativas para todas las edades.

La invitación está hecha: este fin de semana, Alta Gracia se encuentra en Happy Birra para compartir tres días de música, sabores, espectáculos y diversión.

La cita es viernes, sábado y domingo a partir de las 17hs en el Parque del Sierras Hotel.