El Gobierno de Alta Gracia invita a disfrutar de la “Noche Italiana”, que se llevará a cabo este miércoles 30 de septiembre en distintos establecimientos gastronómicos de la ciudad.

Esta iniciativa es la excusa ideal para cortar la semana compartiendo una cena en familia o con amigos a precios especiales. Durante la noche promocional, los locales adheridos ofrecerán a sus clientes los siguientes beneficios:

+2×1 en pizzas.

+2×1 en pastas simples (no rellenas).

La propuesta es impulsada de manera conjunta por el Gobierno de la Ciudad y el Centro de Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia (CECIT), con el objetivo de continuar fortaleciendo al sector comercial local y brindar alternativas atractivas para el consumo de cercanía.

El listado completo de los comercios gastronómicos que participan de la promoción se encuentra disponible en el sitio: https://altagracia.gob.ar/pizzasypastas2x1/