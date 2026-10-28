La definición se tomó luego del hallazgo del cuerpo de la docente que se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre. UEPC informó que adhiere a la medida.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional para este jueves 29 de octubre. La medida se enmarca en una jornada de duelo por el femicidio de Nancy Godoy, directora suplente de una escuela de Corrientes.

La docente estaba desaparecida desde el 7 de octubre y este miércoles se confirmó el hallazgo del cuerpo. Ante esto, la CTERA expresó su profundo dolor: «Abrazamos y acompañamos a su familia, a la comunidad educativa y a nuestro sindicato de base SUTECO, que viene reclamando el esclarecimiento de los hechos».

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) informó que adhiere a la convocatoria que también incluirá movilizaciones y acciones en todo el país en pedido de Justicia.

Un pedido de las autoridades

«Exigimos una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras, que permita conocer toda la verdad, determinar las responsabilidades y garantizar justicia», reza el comunicado de CTERA.

Además, remarca que ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener la educación pública en todo el territorio nacional.

Fuente: Cba24n