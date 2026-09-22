Este jueves, Alta Gracia celebra a su Santa Patrona

Este jueves 24 de septiembre, Alta Gracia celebra el Día de Conmemoración de la Ciudad, según lo establecido en el Artículo Nº 8 de la Carta Orgánica Municipal, en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Merced.

La celebración de la Santa Patrona de la ciudad comenzará con la tradicional misa en honor a la Virgen a las 16hs en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, y continuará luego con la emocionante procesión por la zona céntrica de la ciudad, renovando el fervor y el compromiso espiritual de esta fecha tan especial.

En este marco, se informa que:

Las áreas municipales permanecerán cerradas al público por asueto administrativo según Decreto 2715/26, manteniéndose las guardias esenciales y retomándose la atención habitual el viernes 25.

Los museos municipales permanecerán abiertos.

Asimismo, con motivo de la celebración, se dispondrá el cierre al tránsito vehicular en las siguientes arterias:

Av. Belgrano, entre Urquiza y Calle del Molino (corte a partir de las 14 hs).

España, entre Intendente Martínez y Maipú (corte a partir de las 16 hs).

Urquiza, entre España y Av. Belgrano (corte a partir de las 16 hs).

Se invita a la ciudadanía a celebrar este acto de renovación de la fe y el sentimiento comunitario que une a nuestra ciudad.