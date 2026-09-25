Este domingo 27 de septiembre, en conmemoración del Día de la Conciencia Ambiental, Alta Gracia renueva su compromiso con el cuidado del medio ambiente llevando adelante una nueva jornada del programa Eco-Canje. La iniciativa busca seguir fomentando la separación de residuos en origen y consolidar hábitos más sustentables en toda la comunidad.

La actividad se desarrollará de 10:00 a 13:00 horas en la Planta Municipal de Acopio, ubicada en Italia 440. Como en ediciones anteriores, los vecinos y vecinas que acerquen sus residuos secos y limpios recibirán un presente a cambio, que en esta oportunidad será un plantín de huerta, ideal para arrancar o potenciar la huerta en casa durante esta temporada.

¿Qué materiales podés traer?

Se recibirán los siguientes materiales, que deben entregarse limpios y secos para su correcto procesamiento:

Vidrio

Cartón

Plásticos

Papeles y apuntes

Telgopor

Aluminio

Objetos reciclables en desuso (como sillas, macetas, reposeras, entre otros)

Todo limpio y seco

Se invita a todas las familias a sumarse este domingo, separar sus reciclables y ser parte activa en el cuidado ambiental de nuestra localidad.