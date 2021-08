Epec se puso a disposición de la justicia por el incendio en Potrero de Garay

La Fiscalía investiga si el frente iniciado en la zona estuvo relacionado con la caída de un poste de la empresa, que brindó material técnico relacionado a la operación de la línea de media tensión.

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) se puso a disposición de la Justicia en la investigación por el incendio forestal desatado en San Clemente y Potrero de Garay.

«En relación al siniestro ocurrido en la jornada de ayer en el valle de Paravachasca, ya se encuentra a disposición de la justicia, habiendo ofrecido al fiscal interviniente todo el material técnico relacionado a la operación de la línea de media tensión en la jornada de ayer como los informes sobre los trabajos de mantenimiento realizados en los últimos tiempos. Asimismo, los registros de operación de la línea que salió de servicio a las 9.45 del día del evento», informó la empresa a través de un comunicado.

Por su parte, el juez de paz de esa localidad, Sebastián Stabio, indicó que vio un poste tirado y dos cuadrillas de Epec en la zona donde se habrían originado las llamas.

“Cuando me dirigía al trabajo, vi un foco de incendio. Me bajé del auto y, al estacionarlo, vi un poste de luz, no sé si de Epec o no, tumbado y con dos vehículos de Epec. Después, me dirigí al fuego, porque mi objetivo era colaborar lo más rápido posible”, destacó en diálogo a Cadena 3.

La Justicia investiga si el incendio en la zona inició a causa de un poste caído de Epec.

Fuente: La Nueva Mañana