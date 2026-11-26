El nuevo espacio, fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y la gestión comunal, fortalece las políticas de prevención y abordaje integral de las violencias. El ministro Marcos Torres Lima asumió el compromiso de extender la red de Puntos Mujer a las 24 localidades del departamento Santa María, que ya cuenta con 17 de estos espacios. Durante la jornada se homenajeó a once mujeres por su trayectoria, compromiso y valioso aporte a la comunidad.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que cada 25 de noviembre marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, Potrero de Garay inauguró oficialmente su Punto Mujer, un nuevo espacio de escucha, orientación, contención y acompañamiento que viene a fortalecer y ampliar el trabajo que ya se desarrolla desde el Centro de Salud de la localidad.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, en articulación con los municipios y comunas de toda la provincia.

El acto contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima; la secretaria de la Mujer, Claudia Martínez; el presidente comunal, Gerardo Martínez; la coordinadora del Centro de Salud, Yohana Gudiño; autoridades comunales, representantes de instituciones, profesionales y vecinos.

Durante su discurso, Gerardo Martínez destacó la importancia de contar con este espacio en Potrero de Garay, que permitirá sumar herramientas y fortalecer la tarea que los profesionales del Centro de Salud vienen realizando desde hace tiempo.

El presidente comunal puso especial énfasis en la necesidad de generar espacios de cercanía, donde las personas puedan encontrar respuestas, sentirse escuchadas y recibir acompañamiento profesional.

Por su parte, Claudia Martínez destacó la articulación entre el Gobierno provincial y los gobiernos locales, haciendo referencia a los 280 Puntos Mujer distribuidos en todo el territorio cordobés y al trabajo que se desarrolla desde el Polo Integral de la Mujer.

La secretaria profundizó en el significado de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña internacional que culmina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y que busca visibilizar las distintas formas de violencia, sensibilizar a la sociedad y promover el compromiso colectivo para su erradicación.

Finalmente, Marcos Torres Lima reivindicó el trabajo de la Secretaría de la Mujer y destacó la importancia de garantizar el acceso a estas políticas públicas en cada rincón de la provincia, independientemente de la cantidad de habitantes de cada localidad. En ese sentido, señaló que el departamento Santa María ya cuenta con 17 Puntos Mujer y asumió el compromiso de extender esta red a la totalidad de sus 24 localidades.

El ministro puso especial énfasis en la responsabilidad de los varones de involucrarse activamente en la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas, destacando que este compromiso debe ser asumido por el conjunto de la sociedad.

Mujeres que son parte de la historia de Potrero de Garay

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento a once mujeres de Potrero de Garay que, desde diferentes ámbitos, han contribuido al crecimiento y al fortalecimiento de la comunidad.

Juana Olmedo, Estela Domínguez, Inés Saad, Inés Ledesma, Nancy Sangoy, Blanca Urán, Pamela Herrera, Viviana Gandino, Graciela Domínguez, Luisa Cortez y Puli Barbeito recibieron un merecido homenaje por sus trayectorias, su compromiso, su generosidad y sus aportes a la vida comunitaria.

Historias vinculadas a la educación, la solidaridad, el deporte, la familia, el trabajo, la transmisión de valores y la preservación de las raíces y tradiciones locales.

Mujeres que, muchas veces desde el anonimato y sin esperar reconocimientos, han dejado huellas en distintas generaciones y forman parte de la identidad de Potrero de Garay.

Un espacio de puertas abiertas

La jornada culminó con la formalización del compromiso institucional y el tradicional corte de cinta, que dejó oficialmente inaugurado el nuevo Punto Mujer.

El espacio funcionará en articulación con el Centro de Salud y contará con profesionales capacitados para brindar escucha, orientación, contención y acompañamiento en un ámbito de respeto y confidencialidad.