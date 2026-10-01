El Gobierno de Alta Gracia informa que hoy, jueves 1 de octubre, en el marco del Día Internacional del Café, comienza el «Mes del Café» en la ciudad. Esta iniciativa, bajo el nombre «Café Cultura», busca potenciar al sector gastronómico local y ofrecer beneficios exclusivos tanto a vecinos como a comerciantes del rubro durante todo el mes.

A partir de hoy se encuentra disponible el «Pasaporte Cafetero» en todas las cafeterías adheridas a la iniciativa. Quienes consuman en estos locales podrán solicitar su pasaporte e ir sumando sellos con cada visita, lo que les permitirá acceder a diferentes premios y sorpresas al completar su recorrido.

Por otra parte, a partir del próximo miércoles 7 de octubre empiezan a regir las promociones de 2×1 en las cafeterías participantes. El listado completo se encuentra disponible en el sitio https://altagracia.gob.ar/mesdelcafe

Apoyo al comercio local

Cabe destacar que «Café Cultura» no solo está pensado para el disfrute de los clientes, sino que representa una política integral de apoyo al sector comercial. En este sentido, la propuesta incluye también instancias de capacitación exclusivas para los comerciantes, sumando el acompañamiento municipal para visibilizar sus propuestas y fortalecer sus ventas.

Con estas acciones, el Gobierno de Alta Gracia continúa profundizando su política sostenida de incentivo al consumo local, siempre en articulación con el Centro de Comercio (CeCIT), apoyando a los comerciantes y potenciando el destacado perfil gastronómico de la ciudad.