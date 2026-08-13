El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) develó que se pausó el proceso de desinflación al que apostaba el Gobierno en la segunda parte del año.

La inflación de julio fue del 2,1% y superó levemente el número obtenido en junio, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo oficial develó que se trató de una cifra superior al 1,9% registrado el el mes anterior, descartando el proceso de desinflación al que apostaba el Gobierno en la segunda parte del año.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,8% en los últimos doce meses.

En tanto, se registró una suba del 19,3% en lo que va del 2026.

Más datos

El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,1% en julio y acumuló en el año una variación de 19,3%.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales, compensadas por la caída en expensas. Le siguen Estacionales (4,5%) por el aumento en Verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento; y los precios Regulados (2,1%) por los incrementos en Transporte público, Gastos de prepagas y Electricidad.

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (5,0%) como consecuencia de la suba en paquetes turísticos y servicios culturales. La segunda división con mayor incremento fue Restaurantes y hoteles (2,8%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Prendas de vestir y calzado (-1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%).

Cómo repercute en los hogares

El Indec publicó su informe mensual que analiza el impacto del aumento del valor de los productos básicos para vivir.

En ese marco, el instituto destacó que un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para superar el umbral de pobreza en julio. Un 2,2% más que el mes previo y 36,1% a nivel interanual.

Fuente: LNM