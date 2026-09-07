Con la participación del 63% del padrón, el candidato de Generación Marcos Juárez se impuso con el 46,09% de los votos frente al histórico Pedro Dellarossa y será el nuevo intendente de Marcos Juárez.

El candidato de Generación Marcos Juárez, Germán Font, apoyado por el peronismo cordobés, se impuso en las elecciones municipales logrando 7.075 votos, el 46,09%, frente al histórico exintendente Pedro Dellarossa y será el nuevo jefe municipal de la ciudad del sudeste cordobés.

Los comicios, que a diferencia de otros años, tuvieron un perfil local sin que aparezcan sellos partidarios en las boletas, estuvo marcado por la baja participación, que apenas alcanzó el 63% del padrón.

El oficialismo, que llevó como candidato a Dellarossa, perdió y cabe recordar que Dellarrossa fue ministro de Producción de la Provincia tras las elecciones de 2022, donde ganó la mujer que había puesto para que lo reemplace, la hoy intendenta Sara Majorel, que en esta oportunidad, con una bajísima imagen, decidió no presentarse a la reelección.

Dellarossa pasó de ser el delfín de Macri en Córdoba, de ser el primero que exhibió exitosamente en 2014 el por entonces «experimento» Cambiemos, a dividir esta vez la fuerza en varias listas, con solamente Luis Juez mostrando un apoyo concreto y visitando la ciudad en campaña.

El «cordobesismo», a pesar de que era público su apoyo al candidato Font, no se hizo presente con sus figuras y dirigentes durante la campaña. Todos actuaron con grandes reparos, hasta Bornoroni que no quiso tampoco poner el sello de LLA.

Fuente: LNM