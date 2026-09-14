Se trata de Pablo Ortiz, un referente del peronismo provincial en Alta Gracia. Es directivo de la empresa que maneja los residuos en Córdoba capital y numerosas localidades del interior. Actualmente se encuentra en uso de licencia en el Concejo Deliberante de Alta Gracia.

Una nueva imputación por abuso sexual con acceso carnal alcanza a un dirigente de larga militancia en el peronismo provincial. Se trata de Pablo Ortiz, vicepresidente de Cormecor y concejal de Alta Gracia en uso de licencia.

En las últimas horas fue imputado en causas por violencia de género y delitos contra la propiedad por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2 de Alta Gracia, a cargo del fiscal Alejandro Peralta Otonello.

La imputación fue confirmada a ElDoce.tv por la abogada Daniela Ferrari, que representa a la expareja de Ortiz, quien es la denunciante.

En paralelo, la causa vinculada al hurto es seguida por el abogado Oscar Zárate. La resolución judicial de este 14 de septiembre también alcanza a Julieta Balchori, quien tiempo atrás se desempeñó como secretaria de Ortiz cuando era funcionario de la Municipalidad de Alta Gracia.

Las imputaciones y las restricciones

Según el decreto judicial, Ortiz y Balchori fueron imputados como presuntos coautores de hurto simple y defraudación por desbaratamiento de derechos acordados en grado de tentativa, en concurso real.

Además, en otro hecho Ortiz fue imputado por hurto simple, mientras que Balchori quedó acusada de encubrimiento.

La Fiscalía también dispuso para Ortiz una prohibición de acercamiento, comunicación y cualquier tipo de contacto con su expareja, ya sea de manera directa o a través de terceros. La restricción alcanza su domicilio, lugar de trabajo, estudio y otros espacios que frecuente.

Una medida similar fue ordenada para Balchori respecto de la misma denunciante. Ortiz y Balchori fueron citados a declarar como imputados para el 18 y 19 de noviembre, respectivamente.

Fuente: El DoceTV