Mujeres y disidencias del Valle de Paravachasca y el Departamento Santa María volverán a reunirse este domingo 27 de septiembre en Alta Gracia, en una nueva jornada de organización colectiva de cara al 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binaries, que se desarrollará en Córdoba Capital los días 10, 11 y 12 de octubre.

La actividad tendrá lugar de 11 a 18 horas en la Casa de la Cultura y dará continuidad al encuentro realizado el pasado 22 de agosto, del que participaron más de un centenar de personas.

La nueva jornada tendrá como objetivo profundizar los debates iniciados en agosto, compartir experiencias y avanzar en la construcción de una agenda política que reúna las problemáticas, luchas y demandas de los distintos territorios del Valle de Paravachasca y el Departamento Santa María.

A pocos días del encuentro plurinacional, las organizadoras buscarán definir los principales ejes que serán llevados a Córdoba, recuperar los debates y propuestas surgidos en la primera jornada y poner en común las distintas experiencias de organización que atraviesan la región.

Además, el espacio será una instancia para fortalecer las redes territoriales y definir colectivamente las modalidades de participación en el encuentro de octubre.

Cronograma

11:00: apertura, radio abierta y mesa informativa.

apertura, radio abierta y mesa informativa. 11:30 a 12:30: primera parte de la jornada.

primera parte de la jornada. 12:30 a 13:30: almuerzo a la canasta.

almuerzo a la canasta. 13:30 a 16:00: segunda parte de la jornada.

segunda parte de la jornada. 16:00 a 18:00: varieté con música en vivo.

La convocatoria está dirigida a mujeres y disidencias del Valle de Paravachasca y el Departamento Santa María interesadas en participar de la construcción colectiva de la agenda regional rumbo al 39° Encuentro Plurinacional.