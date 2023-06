Este miércoles, el Bloque Hacemos por Córdoba impulsó una iniciativa para reconocer a los vecinos que se destacan en la promoción, revalorización, conservación, reproducción y producción del patrimonio cultural cordobés en el «Cuarteto» en todas sus manifestaciones: música, danza y letra.

El Cuarteto, como género musical, ha desempeñado un papel fundamental en la cultura y la identidad cordobesa durante ocho décadas, desde que nació de la mano izquierda de Leonor Marzano, marcando el característico tunga-tunga. Su ritmo, sus letras y su particular estilo de baile se han convertido en parte integral de la vida de los cordobeses y han trascendido las fronteras de la provincia.

Este miércoles, el Bloque Hacemos por Córdoba impulsó una iniciativa para reconocer y celebrar a los vecinos que se destacan en la promoción, revalorización, conservación, reproducción y producción del patrimonio cultural cordobés en el «Cuarteto» en todas sus manifestaciones: música, danza y letra.

El beneplácito, votado de forma unánime, se entregó a los representantes del cuarteto en Alta Gracia. Entre ellos, al locutor José Luis «Mikichi» Valverdi, quien lleva 40 años de carrera, difundiendo el trabajo de músicos a lo largo de generaciones.

«Tenemos una materia prima muy importante, a estos chicos hay que apoyarlos porque el sacrificio que vienen haciendo es bravo. No llegan con los gastos necesarios de una banda, no encuentran un lugar adecuado para ellos para presentarse y hacer lo que les gusta. He visto chicos que hacen un baile para comprar una guitarra, un piano, o pie de micrófono», manifestó Valverdi.