El servicio de transporte urbano de pasajeros de Garay Urbano se encuentra momentáneamente interrumpido debido a una retención de tareas de los trabajadores, ante la falta de pago de sus salarios. Por el momento, ninguno de los corredores se encuentra circulando.

Según explicó Ignacio Miralles, delegado de los trabajadores en la empresa, la medida se tomó luego de que no se abonaran los sueldos en la fecha prevista. El delegado señaló que la empresa estaba al tanto de que, si los salarios no eran depositados, los trabajadores realizarían una retención de tareas.

“Apenas paguen los sueldos, nosotros restablecemos los servicios”, aseguró Miralles a Mi Valle-

Desde el sector de los trabajadores también pidieron que se explique el motivo de la medida, para evitar que la interrupción del servicio quede presentada únicamente como una decisión de los empleados, sin mencionar el reclamo salarial que la originó.

Desde la empresa informaron que comunicarán cualquier novedad respecto de la reanudación del servicio.

Fuente: Mi Valle