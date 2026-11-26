El oficialismo le dio media sanción al proyecto que establece modificaciones para la próxima contienda electoral.

La Cámara de Senadores le dio media sanción al proyecto de reforma política que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Pasadas las seis de la tarde, la pantalla arrojó 43 votos en verde y 29 en rojo para trasladar el debate a Diputados.

Los senadores cordobeses, Luis Juez, Alejandra Vigo y Carmen Álvarez Rivero apoyaron con su voto la iniciativa del gobierno de Javier Milei.

La reforma electoral, impulsada por La Libertad Avanza, propone suspender las primarias y también incluye la implementación de Ficha Limpia, la suspensión de la elección de representantes argentinos al Parlasur y una reducción del 50% de los espacios gratuitos de publicidad electoral.

Otro de los proyectos centrales es la ley de ludopatía, que ya tiene media sanción de Diputados y podría ser aprobada definitivamente. La iniciativa restringe la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online, tanto en medios y redes sociales como en espectáculos e indumentaria deportiva. Además, busca impedir el acceso de niños y adolescentes a las plataformas de apuestas.