El Sanatorio Alta Gracia sigue sumando denuncias

Una mujer denunció a través de redes sociales que su hermana, que sufrió de quemaduras en su cuerpo, fue derivada al Sanatorio. Allí, los médicos le habrían dicho que no la podían atender y que tenían que llevarla de forma particular al Instituto del Quemado. La mujer denuncia que las ambulancias de Vittal, Emergencia AG y Paravachasca no pudieron trasladarla, aún queriendo pagar el traslado de forma particular.

Una usuaria denunció a través de redes sociales – en un mensaje que se volvió viral – la situación que tuvo que vivir en las últimas horas en el nosocomio local, donde aún cierne todavía la mancha del caso de Héctor Rossi, el abuelo que estaba encadenado a una pared. La mujer manifestó también la negligencia por parte de los servicios de traslado locales: Paravachasca, Vittal y Emergencia AG.

«Impotencia al no poder hacer nada más que esperar que alguien te de una solución.

Desesperación al ver a una persona sufriendo y que nadie se mueva para ayudarla», expresa Georgina a través de un extenso posteo en Facebook.

La mujer declara que su hermana, alrededor de las 23 horas de este miércoles sufrió un accidente laboral, donde resultó con múltiples quemaduras en su cuerpo, por lo que es ingresada por una ambulancia a la guardia del Sanatorio Alta Gracia. Allí comenzó el calvario.

«Le dicen que si no tiene ART no pueden atenderla, le piden a la gente de Emergencia que se la lleven porque ellos no la pueden atender. El chofer, camillero o no se quién era que la bajó, subió su camilla a la ambulancia y se fueron como delincuentes escapando (no sin antes decirle a la enfermera del Sanatorio ‘te encargo la sábana'», manifiesta Georgina. La usuaria afirmó también que la familia ofreció abonar el traslado de forma particular hasta Córdoba, sin recibir respuesta.

«Ya en el Sanatorio con un médico de guardia que no la quería revisar, literalmente ni la miró. Ella gritaba de dolor con el cuerpo quemado y el médico solo nos decía: ‘no pierdan tiempo, busquen alguien que la lleve al Instituto del Quemado, yo no la puedo atender'» reza parte del posteo, que narra el calvario que la familia tuvo que atravesar… pero que no termina allí.

Los familiares de la joven accidentada intentaron que las ambulancias locales puedan trasladarla al Instituto del Quemado de forma particular. Aseguran que tanto Emergencia AG y Paravachasca contaban con una sola unidad. Esta última usaba el móvil para atender siniestros en Ruta 5. Por otro lado, desde Vittal le habrían expresado que sólo atienden obras sociales, no particulares. Debido a estas negativas, la familia trasladó a la mujer – bajo riesgo que se descompense – en el auto hasta el Instituto del Quemado.

Una vez en Córdoba, la joven esperó dos horas ser atendida y medicada.

«Un abandono de persona total, cero empatía, cada uno lavándose las manos mientras una persona gritaba de dolor. ¿Dónde quedó el compromiso, la vocación? No podés ser un profesional de salud y decir: ‘no, llevatela porque yo no la atiendo'», finaliza el posteo de Georgina.

Cabe destacar que entre los comentarios, que fue rápidamente viralizado, los usuarios le respondían ante este testimonio sobre situaciones particulares similares que habían tenido que atravesar, dejando en claro que no se trataba de un caso aislado.