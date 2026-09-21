El alerta rige para toda la provincia desde este lunes 21 y hasta el viernes 25 de septiembre. Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego se recomienda a la población extremar los cuidados. Ante la presencia de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato al 100 (Bomberos) o al 0800-888-38346.

La dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego, informó que las condiciones meteorológicas previstas para esta semana mantendrán el riesgo de incendios forestales en nivel extremo en toda la provincia, según el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI).

La alerta rige desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de septiembre.

Según el reporte técnico, se prevé la persistencia de vientos del sector sur durante el lunes y la madrugada del martes, que luego rotarán al sector norte hasta la madrugada del viernes, cuando volverán a girar al sur.

A esto se suma que el indicador de disponibilidad del combustible fino se encuentra en valores que facilitan la ignición, mientras que en algunas estaciones el combustible medio y grueso alcanza umbrales asociados a incendios de difícil control.

Este escenario resulta propicio para la rápida propagación del fuego en caso de que se inicie un foco.

Desde los organismos intervinientes se recomendó a la comunidad estar atenta ante cualquier columna de humo y realizar un seguimiento permanente de la situación durante los próximos días.

Ante la presencia de humo o fuego, se pide dar aviso inmediato al 100 (Bomberos), al 911 (Policía) o al 0800-888-38346 (línea Fuego).