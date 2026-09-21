El Gobierno de Alta Gracia informa que los próximos martes 22, miércoles 23 y viernes 25 de septiembre, se llevará a cabo en la ciudad el programa “ERSeP Cerca Tuyo”, una campaña de atención descentralizada destinada a asesorar y asistir a los vecinos en el trámite de subsidios de energía eléctrica.

El operativo, coordinado de manera conjunta entre el Municipio y el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP), tendrá lugar en la Plaza Manuel Solares en el horario de 9:30 a 14:30 hs.

Durante estas jornadas, el equipo de ERSeP estará a disposición de quienes deseen consultar su situación actual frente a los subsidios de luz.

Requisitos para realizar el trámite

+DNI vigente del solicitante.

+DNI y CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años (se puede presentar foto nítida de frente y dorso).

+Factura de luz.

+Integrante del hogar 18 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD), deberá presentar DNI.

+Dirección de correo electrónico válido y un número de teléfono celular.

Se recuerda a toda la comunidad que el trámite es totalmente gratuito. Se invita a los vecinos y vecinas a aprovechar esta instancia para la realización de todas las consultas pertinentes.