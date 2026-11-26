En el marco del cierre del Programa de Apoyo Escolar, se realizó una jornada recreativa en la Escuela Presidente Yrigoyen, con la participación de niños y niñas de las tres instituciones educativas que formaron parte de la iniciativa este 2026. El encuentro contó con la participación del intendente Jorge De Napoli y la Subsecretaría de Educación del municipio, Claudia Martínez.

La actividad fue coordinada por la Subsecretaría de Educación, junto a estudiantes del programa Compromiso Social Estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba y de las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS), y contó con el acompañamiento del Batallón de Exploradores «Batallón Argentina», que compartió diferentes propuestas y dinámicas recreativas.

Durante el año, el Programa de Apoyo Escolar acompañó a 147 niños y niñas, a través del trabajo de un equipo de 12 docentes. Además, contó con la participación de 42 estudiantes de la UNC que cumplieron su Compromiso Social Estudiantil durante el año, junto al acompañamiento de una docente de PPS.

Además, se ofreció desayuno para los niños y niñas que participaron del programa, mediante el trabajo articulado con la Secretaría de Desarrollo Social del municipio.

La jornada de cierre representó un espacio de encuentro, aprendizaje y recreación, y permitió celebrar el camino recorrido durante el año, reafirmando el compromiso del Municipio con la educación, el acompañamiento de las trayectorias escolares y la generación de oportunidades para las infancias.