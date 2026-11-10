El Santo Padre recorrió en el papamóvil el predio para saludar a los miles de fieles que lo aguardaban. Una mutitud llegó hasta el enorme espacio el lunes para participar de la vigilia al aguardo del Santo Padre.

Miles de personas aguardaron la llegada de León XIV este martes en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Muchos fieles participaron de la vigilia en el lugar desde el lunes y se estima que más de 700.000 personas formarán parte del oficio religioso, el segundo que celebra Su Santidad en el país desde su arribo el sábado.

Previo a la Santa Misa, que inició pasadas las 10, León XIV recorrió el predio a bordo del papamóvil para saludar a los fieles. En tanto, las calles céntricas donde tras la misa recorrerá el Santo Padre cuentan con un inmenso operativo de seguridad, con el vallado completo y total estricción para la circulacion de vehículos.

El dato triste, fue el fallecimiento de un hombre de 73 años. Oriundo de la provincia de Chaco, se descompensó en las inmediaciones del predio de Fadea a poco qie se dispusiera este lunes la apertura del predio para el ingreso de los fieles.

«Todos somos simples servidores»

El papa León XIV ofició este martes su segunda misa en el país en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). En una sentida homilía, Su Santidad se centro en la rica tradición de santidad de la provincia y en el compromiso evangelizador de los fieles.

Durante la ceremonia celebrada ante una multitud, el Sumo Pontífice destacó que la región “ha sido rica en frutos de santidad” y recordó que por sus calles transitaron personas que dieron la vida por el Evangelio, mencionando especialmente al cura Brochero y a Mama Antula.

“Todos somos simples servidores y tenemos que cumplir con la misión que el Señor nos encomienda; estamos todos llamados a la santidad”, afirmó León XIV.

En esa línea, pidió tener presente que, habiendo sido arrancado del poder de las tinieblas, el creyente ha sido trasladado “a la luz de Dios”.

Ante los miles de peregrinos reunidos, el Pontífice advirtió: “El mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración”.

León XIV, durante su homilía, hizo una mención especial al Cura Gabriel Brochero, emblema de la religiosidad en esta provincia.

Fuente: LNM