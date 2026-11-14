Este sábado 14 de noviembre se conmemoró en Alta Gracia, coincidiendo con el 80º aniversario del fallecimiento del compositor español Manuel de Falla, el 56º aniversario de la apertura al público del Museo Manuel de Falla, el primero de la ciudad.

En ese marco, durante la mañana de hoy, la sala principal del Chalet “Los Espinillos”, última morada del maestro, fue el escenario de un emotivo acto conmemorativo. La ceremonia contó con la participación del intendente Jorge De Nápoli; el secretario de Desarrollo Productivo, Mauro Proto; la directora de Turismo y Cultura, Valeria Amateis; concejales y tribunos de cuentas; artistas locales y especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que vienen acompañando la agenda homenaje; e integrantes del Conservatorio Renovatorio Privado de Música Manuel de Falla, además de vecinos y amigos de la institución.

Durante su alocución, el intendente De Nápoli destacó el legado invaluable que el maestro dejó en Alta Gracia, donde transitó sus últimos años, y puso especial énfasis en el trabajo continuo y comprometido de todas las personas que, a lo largo de estos 56 años, vienen haciendo de este museo un verdadero orgullo para la ciudad.

La jornada protocolar incluyó la lectura de una reseña sobre la vida y obra del compositor, la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y la colocación de una ofrenda floral al pie del busto que honra su memoria en los jardines del chalet.

Como broche de oro, una vez finalizado el acto protocolar, la directora del Conservatorio, Emi Wall, junto a la cantante Nadia Lacina -orgullosa integrante, ya jubilada, del equipo del Museo- deleitaron a los presentes con un sentido número musical en piano y canto.

Finalmente, desde el municipio recordaron que continúan desarrollándose las actividades del Mes de Falla, una programación especial impulsada en el marco del 150º aniversario del nacimiento del maestro. Quienes deseen conocer el cronograma completo de propuestas y horarios pueden consultarlo a través de las redes sociales oficiales del Museo Manuel de Falla, Alta Gracia Cultura Viva y Gobierno de Alta Gracia.