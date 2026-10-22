El Municipio secuestró dos vehículos que operaban con aplicaciones de transporte no habilitadas

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y hacer cumplir las normativas vigentes, el Gobierno de Alta Gracia intensificó los controles preventivos sobre los servicios de transporte de pasajeros en la ciudad.

Como resultado de estos operativos, en las últimas horas inspectores de Transporte y Tránsito secuestraron dos automóviles que circulaban realizando viajes a través de plataformas y aplicaciones digitales no inscriptas ni habilitadas para operar a nivel local.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el rol indelegable del Estado es ejercer el control para cuidar al pasajero. En este sentido, advirtieron que utilizar servicios de transporte no inscriptos ni habilitados expone al usuario a múltiples riesgos.

Se informa que los controles, a cargo de la Secretaría General y de Prevención, continuarán realizándose de manera aleatoria y sostenida en distintos puntos de Alta Gracia.