Desde el Gobierno de Alta Gracia se lanzó una convocatoria para que sea la propia comunidad quien elija a la mascota que acompañará a los atletas y equipos de la ciudad en distintos eventos deportivos. Los vecinos podrán optar entre cinco animalitos de nuestra zona —cada uno con sus propias características— para decidir entre todos cuál será el emblema del deporte local.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria es abierta a toda la comunidad, invitando especialmente a los estudiantes de los distintos niveles de las escuelas de Alta Gracia, deportistas —federados o no— de todas las disciplinas y concurrentes a gimnasios y centros de entrenamiento.

¿Cómo hago para votar?

La votación ya se encuentra habilitada a través del sitio altagracia.gob.ar/mascota. Allí se podrá elegir entre los cinco candidatos, haciendo clic en “Quiero votar” y completando las instrucciones.

¿Cuándo sabremos qué mascota ganará?

El próximo 17 de diciembre, en la entrega de premios de los Campeones de la Estancia, se dará a conocer a la mascota ganadora, que representará a nuestros deportistas en competencias provinciales, nacionales e internacionales.