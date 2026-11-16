Durante la madrugada del domingo, ingresó un aviso informando que desconocidos habían encendido fuego frente a dos viviendas ubicadas en calle Ecuador al 200 y al 300 respectivamente.

Ante esto la Central de Monitoreo envió agentes de Guardia Local, quienes acudieron al lugar y junto a Inspectores de Ambiente extinguieron ambos focos ígneos, evitando que la situación pudiera generar mayores riesgos.

Desde el Gobierno de Alta Gracia se recuerda que encender fuego en la vía pública constituye una conducta peligrosa, que puede poner en riesgo a vecinos, viviendas y bienes materiales, además de provocar focos de incendio.