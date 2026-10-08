Este jueves 8 de octubre, el Gobierno de Alta Gracia llevó a cabo una capacitación oficial sobre la actualización del Plan de Emergencia Operativo, un protocolo integral de actuación diseñado para coordinar las respuestas ante contingencias climáticas y eventuales siniestros, con especial foco en las alertas emitidas por el incremento del fenómeno meteorológico de «El Niño».

La actividad estuvo a cargo de la Defensa Civil de Alta Gracia, quienes desarrollaron los pormenores del sistema ante las fuerzas implicadas, tales como funcionarios del Ejecutivo Municipal, concejales, Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios, personal del ETAC y miembros de la red de radioaficionados, consolidando un frente unido para cuidar a los vecinos ante cualquier eventualidad climática.

El diseño de este plan, que demandó varios meses de trabajo ininterrumpido, representa una actualización estratégica del esquema vigente. Su objetivo principal es establecer un sistema flexible y descentralizado, permitiendo que las distintas fuerzas asuman responsabilidades para atender incidentes de diversas complejidades, propendiendo a una respuesta rápida y articulada.

Durante el encuentro, se estableció que ante cualquier alerta por un fenómeno previsible o la aparición súbita de un evento, se activará de inmediato el Centro Operativo de Emergencias (COEM). Las acciones previas de preparación y activación de este dispositivo estarán bajo la responsabilidad directa de Defensa Civil.

Para garantizar la eficacia en la toma de decisiones, el COEM funcionará a través de dos unidades de coordinación complementarias: el Centro de Comando y la Sala de Operaciones. Desde allí se administrarán las diferentes áreas estratégicas que conforman el sistema, las cuales comprenden, entre otras:

Distribución zonal y monitoreo integral de la ciudad.

Control, monitoreo y cortes de puentes y vados.

Logística para la evacuación segura de vecinos.

Contención, asistencia y protección a damnificados.

Comunicación oficial a la prensa y a la comunidad.

Este nuevo protocolo preventivo, que además prevé próximas capacitaciones destinadas a instituciones, fue elaborado en consonancia con las directrices establecidas por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y organismos especializados, y demuestra el fuerte trabajo articulado entre todas las fuerzas vivas de la ciudad, con el objetivo de fortalecer tanto la prevención como la atención ante posibles fenómenos climáticos o siniestros de importancia.