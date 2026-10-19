El Gobierno de Alta Gracia junto a la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco de su trabajo conjunto con UNICEF a través de la iniciativa «Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia» (MUNA), convoca a la comunidad a participar del primer «Mapeo participativo por la niñez y la adolescencia».

El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre a las 18:30 horas en las instalaciones de la Escuela PROA.

Esta instancia de trabajo colaborativo está especialmente dirigida a organizaciones sociales, instituciones, escuelas, clubes, centros vecinales, espacios religiosos y referentes comunitarios que cuenten con trabajo activo y despliegue territorial en el abordaje de infancias y juventudes.

El objetivo de este mapeo es generar un espacio de diálogo intersectorial para identificar los actores presentes en la comunidad, intercambiar experiencias y construir un diagnóstico certero de la situación local.

Esta acción es un paso fundamental dentro del programa MUNA de UNICEF, cuyo propósito es potenciar las capacidades de gestión de los gobiernos locales para diseñar e implementar políticas públicas integrales, con perspectiva de derechos y que sitúen a las niñas, niños y adolescentes en el centro de las prioridades del Estado.

Desde el Municipio destacan que la participación ciudadana y el compromiso de las instituciones intermedias son herramientas indispensables para dar respuestas de proximidad y generar redes de contención efectivas en la ciudad.

Inscripciones:

Las instituciones y referentes interesados en participar deben confirmar su asistencia completando el siguiente formulario online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnMfJhiUKr76FJioMm0odQVJ4LnhgfuHQP6dNIQtuWO5JwRw/viewform*