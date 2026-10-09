El Gobierno de Alta Gracia informa que, durante la tarde de este jueves 8 de octubre, inspectores de tránsito desplegaron controles preventivos sobre la Avenida del Libertador. Durante el operativo se labraron las actas correspondientes ante diversas infracciones y se procedió al secuestro de un vehículo que no reunía las condiciones para circular.

Por otra parte, en la misma jornada, personal municipal procedió a la remoción de vehículos en estado de desuso y/o abandono en distintos barrios de la ciudad. Cabe destacar que los titulares de estos rodados ya habían sido intimados previamente para regularizar su situación.

Estas intervenciones, a cargo de la Secretaría General y de Prevención, forman parte del plan de trabajo permanente del municipio y tienen por objetivo contribuir al orden de la ciudad y a la seguridad vial de todos los vecinos y vecinas. Se recuerda a la comunidad la importancia de respetar la normativa vigente