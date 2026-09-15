Juan Pablo Quinteros solicitó medidas de prevención ante la difusión de un reto en redes sociales que alienta a adolescentes a ausentarse por 48 horas de sus hogares.

Este lunes, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros se hizo eco de una campaña nacional de prevención ante la difusión masiva de un reto en redes sociales que alienta a niñas, niños y adolescentes a ausentarse de sus hogares durante 48 horas.

El funcionario le pidió a las familias cordobesas aumentar el diálogo y los cuidados sobre las y los jóvenes que tienen acceso a internet. Además, puntualizó que para la Policía cada denuncia por la desaparición de una persona «es una emergencia» y requiere movilizar los recursos necesarios para hallarla.

En ese marco, Quinteros expresó: «Ser padres también es saber qué hacen nuestros hijos en las redes, con quién hablan, qué contenidos consumen y a qué desafíos se exponen. Eso no es invadirlos. Es cuidarlos. Es ejercer responsablemente nuestro rol de adultos».

Y sostuvo que «un reto viral puede parecer una travesura detrás de una pantalla. Afuera de ella puede terminar exponiendo a nuestros chicos a accidentes, violencia, drogas, manipulación, grooming o explotación».

«Desaparecer por 48 horas no es un juego», remarcó el ministro.