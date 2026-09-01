El Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, junto al Ministerio de Educación, la Universidad Provincial de Córdoba y el sector privado, puso en marcha la segunda etapa de Córdoba Crea Futuro. La propuesta ofrece formación gratuita en habilidades digitales y tecnológicas para personas de todas las edades y de toda la provincia.

El Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo lanzó una nueva etapa de Córdoba Crea Futuro, con 3.500 nuevas becas gratuitas destinadas a quienes quieran capacitarse en competencias vinculadas con las nuevas demandas del mundo del trabajo.

La iniciativa se desarrolla de manera conjunta con el Ministerio de Educación, la Universidad Provincial de Córdoba y actores del sector privado, y propone capacitaciones en inteligencia artificial, ciberseguridad, programación, marketing digital, comercio electrónico, negocios digitales, soporte y atención digital, entre otras herramientas.

La convocatoria está abierta a personas de todas las edades y de cualquier localidad de la provincia, con el objetivo de acercar oportunidades de formación, mejorar competencias laborales y acompañar los cambios que atraviesan hoy el empleo y la producción.

El acto fue encabezado por el gobernador Martín Llaryora y contó con la participación del ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres; el ministro de Educación, Horacio Ferreyra; la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, Julia Oliva Cúneo; y el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, quien también tomó la palabra.

Durante la actividad también brindaron unas palabras Juan Carlos Rabbat, CEO de R’Evolution Group y fundador y presidente de la Universidad Siglo 21, y Leila Galante, representante de Aleph. Participaron además representantes de las empresas y organizaciones que forman parte del programa.

Entrega de certificados de la primera etapa

La jornada incluyó además la entrega de certificados a participantes que completaron los trayectos formativos de la primera etapa de Córdoba Crea Futuro, como reconocimiento al esfuerzo realizado y a los conocimientos incorporados.

Para el ministro Marcos Torres, el objetivo es que la capacitación se traduzca en herramientas concretas para el desarrollo personal y laboral.

“Queremos que cada cordobés, viva donde viva, tenga la posibilidad de capacitarse, sumar nuevas herramientas y estar mejor preparado para un mundo del trabajo que cambia permanentemente. Nuestro desafío es acercar esas oportunidades a cada rincón de la provincia”, señaló.

Convenio con la Universidad Provincial de Córdoba

En el marco del lanzamiento, Marcos Torres y Julia Oliva Cúneo firmaron un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y la Universidad Provincial de Córdoba para fortalecer el desarrollo académico del programa y ampliar su alcance territorial.

El acuerdo permitirá acercar los trayectos tecnológicos a más localidades del interior, fortalecer la difusión de la oferta formativa y profundizar la articulación entre capacitación, conocimiento y oportunidades laborales.

Córdoba Crea Futuro se sostiene sobre una lógica de trabajo conjunto entre el sector público, las universidades y el sector privado, con la participación de R’Evolution y Aleph, entre otras organizaciones vinculadas a la formación tecnológica.

Con esta nueva etapa, el programa continúa avanzando hacia el objetivo de generar más de 10.000 oportunidades de capacitación, acercando herramientas concretas para acompañar el presente y el futuro del empleo.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas deben ingresar a la página web del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, buscar Córdoba Crea Futuro, elegir el curso que más les interese y completar la inscripción online.

Las becas son gratuitas y están disponibles para personas de toda la provincia de Córdoba.