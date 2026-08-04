La mora de la deuda de personas físicas alcanzó el 17,4% en junio. Los menores de 35 años están más endeudados con «neobancos» que con entidades tradicionales

El “Mapa la Deuda” (www.mapadeladeuda.ar) desarrollado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), con el apoyo de la FES (Fundación Friedrich Ebert), revela que la tasa de mora de la deuda de las personas físicas a nivel nacional alcanzó el 17,4% en junio de 2026.

El fenómeno afecta de forma desproporcionada a los menores de 35 años, que están más endeudados con neobancos que con entidades tradicionales, y evidencia el impacto en distintas regiones del país: la mora es significativamente más alta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el sur de la Ciudad de Buenos Aires y provincias como La Rioja y San Juan.

El «Mapa de la Deuda» permite visualizar a nivel nacional, provincial y de departamento, municipio o barrio, cómo el endeudamiento de las familias argentinas se transformó en un síntoma de las dinámicas del ajuste fiscal, la desregulación de las tasas de interés y la evolución de los ingresos.

Mientras desde inicios de 2026 el volumen de crédito otorgado (en términos reales) dejó de crecer, el monto de la deuda en situación de mora no paró de aumentar, elevando los niveles de mora a récords históricos, mes a mes.

Uno de los hallazgos del informe es el de la “juventud endeudada”: las personas menores de 35 años registran tasas de mora que superan el 25% y alcanzan picos de hasta el 50%, según el tipo de entidad acreedora.

Como reflejo de la informalidad del mercado laboral que los expulsa del sistema bancario tradicional, el 36% de los deudores jóvenes concentra sus compromisos en Neobancos. Tras la desregulación financiera iniciada a principios de 2024, estas plataformas y el sistema financiero en general subieron fuertemente las tasas de interés de los préstamos, llegando a cobrar hasta 100 puntos porcentuales más que la banca tradicional.

A esto se suma el uso de algoritmos de microtargeting y de predicción del comportamiento para influenciar las decisiones de consumo de este sector vulnerable.

El índice de mora más alto del mercado lo ostentan los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) -Cetrogar, Megatone, Frávega, Radio Sapienza, entre otros- con un 47,8%, seguidos por las Tarjetas no Bancarias (33,27%) -Carrefour, Coto, American Express, Cencosud, Italcred- y los Neobancos (23,34%) -Brubank, Ualá, Mercado Libre, Naranja X-.

Por su parte, la banca tradicional presenta números menos críticos: 18,61% de mora en Bancos Privados (Banco Galicia, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Supervielle, Banco Patagonia). y 10,13% en Bancos Públicos (Banco Nación, Banco Provincia de Bs. As., Banco de la Ciudad de Bs. As) entidades donde, además, continuó creciendo el monto de créditos otorgados y las compañías financieras (Volkswagen, GPAT / General Motors, Rombo / Renault) con la tasa más baja de 4,88 % a nivel nacional.

Asimetrías territoriales

● En términos de población adulta, el 81% de los residentes en CABA registra deudas, pero sólo el 11,5% se encuentra en situación de mora.

● A nivel provincial, las jurisdicciones con mayores tasas de mora sobre el monto adeudado son La Rioja (23,9%), San Luis (22,2%), Catamarca (21,5%), Santa Cruz (21,9%) y San Juan (20,5%).

● En contraste, las provincias con menores niveles de atraso son La Pampa (9%), CABA (11,7%), Entre Ríos (13,3%), Santa Fe (14,3%) y Córdoba (15%).

● Hacia el interior de los distritos, la desigualdad persiste: en la Ciudad de Buenos Aires, la mora es mucho más alta en los barrios del sur (alrededor del 20%) que en los del norte (entre 8% y 10%).

● En la Provincia de Buenos Aires, los mayores índices de atraso se concentran en el AMBA (alrededor del 25%) frente al resto del territorio bonaerense (entre 10% y 15%).

● Una dinámica idéntica se observa en las provincias de Santa Fe y Córdoba, donde la mora golpea con más fuerza a los cordones que rodean a Rosario y a Córdoba Capital. El ecosistema de deuda varía drásticamente según quién presta el dinero.

Fuente: NA