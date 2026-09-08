En comparación con el mes anterior, la actividad de la construcción cayó un 4,6% en julio, mientras que en la misma medició, la actividad industrial registró una merma del 5% contra junio.

En julio de 2026 el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una baja de 4,5% respecto a igual mes de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo reveló también que el índice de producción industrial manufacturero (IPIM) mostró una variación negativa de 4,9% contra julio de 2025.

Construcción

El índice de la serie desestacionalizada de julio muestra una variación negativa de 4,6% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 1,1% respecto al mes anterior.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en julio de 2026 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 22,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,0% en artículos sanitarios de cerámica; 0,7% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 0,1% en pinturas para construcción.

Los números según el insumo: mientras tanto, se observan bajas de 23,1% en asfalto; 21,2% en yeso; 12,9% en ladrillos huecos; 9,8% en cales; 9,5% en hormigón elaborado; 8,1% en cemento portland; 7,2% en placas de yeso; 6,9% en pisos y revestimientos cerámicos; y 2,4% en hierro redondo y aceros para la construcción.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los siete meses transcurridos de 2026 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 23,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 10,3% en pinturas para construcción; 6,9% en artículos sanitarios de cerámica; 4,6% en hierro redondo y aceros para la construcción; 1,4% en hormigón elaborado; y 0,8% en placas de yeso.

Industria

En la medición mensual de la actividad industrial el desempeño fue peor que en la comparación interanual: registró una merma del 5% contra junio, la más pronunciada en lo que va del año. Así, en los primeros siete meses de 2026, la industria obtuvo una pérdida de 2,6%.

De esta manera, marzo (5,1%) y junio (2,1%) continúan siendo los únicos dos meses que cerraron con variaciones positivas.

En cuanto a las divisiones del sector manufacturero, doce de las dieciséis terminaron por debajo del nivel general del IPIM en julio: los peores resultados vinieron de “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (-31,4%), “Maquinaria y equipo” (-26,7%) y “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-15,9%).

Desempeño de las divisiones de la industria en julio: Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear 8,1%; Madera, papel, edición e impresión 7,1%; Otro equipo de transporte 2,6%; Industrias metálicas básicas 1,6%; Alimentos y bebidas -0,5%; Sustancias y productos químicos -1,3%; Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes -5,4%; Productos de metal -8,4%; Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras -9,1%; Productos de caucho y plástico -9,1%; Productos de tabaco -12,3%; Productos minerales no metálicos -12,6%; Productos textiles -13%; Prendas de vestir, cuero y calzado -15,9%; Maquinaria y equipo -26,7%; y Otros equipos, aparatos e instrumentos -31,4%.

Fuente: LNM