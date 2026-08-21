El ministro Torres realizó una gira por los Deptos. Gral. Roca y Río Cuarto. La agenda se centró en acercar herramientas de capacitación, empleo, acceso al crédito y fortalecimiento de las oportunidades en cada comunidad. En Río Cuarto, además, firmó un convenio de cooperación con Clínica Regional del Sud, para generar nuevas oportunidades de formación laboral.

Durante miércoles y jueves, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, recorrió las localidades de Jovita, Huinca Renancó, Villa Huidobro, Vicuña Mackenna y Río Cuarto, en el sur provincial, donde mantuvo reuniones con intendentes y equipos locales, visitó sedes de capacitación y se concretaron acciones vinculadas con distintos programas del Ministerio.

En las localidades del departamento General Roca, la recorrida tuvo como eje especialmente la política de Igualdad Territorial impulsada por el gobernador Martín Llaryora, que busca profundizar la presencia de las políticas provinciales en aquellos departamentos que requieren un acompañamiento diferencial para garantizar mayores oportunidades de desarrollo.

Capacitación y empleo en el sur- sur de Córdoba

La agenda comenzó el miércoles en Jovita y Huinca Renancó, donde Torres mantuvo encuentros con los intendentes y sus equipos para presentar y profundizar las herramientas de CBA Me Capacita y Empleo +26, además de otros programas que lleva adelante el Ministerio.

En ambas localidades también se concretaron entregas de créditos del Banco de la Gente, una herramienta destinada a acompañar proyectos personales, familiares y productivos y facilitar el acceso al financiamiento.

La recorrida continuó en Villa Huidobro, donde el ministro visitó la sede del CEDER ubicada más al sur de la provincia y dialogó con sus equipos sobre la oferta de formación profesional y las necesidades de capacitación de la región.

Actualmente, el departamento General Roca cuenta con 5 sedes de capacitación distribuidas en Buchardo, Villa Huidobro y Villa Valeria, donde durante 2026 se dictaron 14 cursos para 181 alumnos, con una inversión provincial superior a los 24 millones de pesos.

Las propuestas incluyen capacitaciones vinculadas a hotelería y gastronomía, construcción e instalaciones, mecánica y metalmecánica, y actividades agropecuarias, de acuerdo con las características socioproductivas del departamento.

“Estamos en el sur- sur de Córdoba, en localidades que están a cientos de kilómetros de la Capital, y justamente por eso nuestra responsabilidad es estar todavía más cerca. Igualdad Territorial significa que la distancia no se transforme en una desventaja y que un vecino de Villa Huidobro, Huinca Renancó o Jovita pueda acceder a las mismas herramientas, capacitaciones y oportunidades que cualquier cordobés”, señaló Torres.

El +ministro agregó* que “estar cerca no es solamente venir a una localidad: es escuchar a sus intendentes, conocer qué necesita cada comunidad y hacer que los programas del Gobierno provincial lleguen efectivamente al territorio”.

Durante la visita a Villa Huidobro, Torres también acompañó al intendente Enzo Quiroga en un encuentro con la familia Arenas-Ojeda, cuya vivienda fue gravemente afectada por un incendio. Allí, Provincia y Municipio acordaron articular la asistencia y los recursos necesarios para acompañar a la familia en la reconstrucción de su hogar. “Estar cerca también es esto: llegar cuando una familia atraviesa un momento difícil, escuchar y trabajar junto al municipio para dar respuestas concretas”, expresó el ministro.

Vicuña Mackenna: crédito y acompañamiento local

La gira continuó en Vicuña Mackenna, donde se realizó una nueva entrega de créditos del Banco de la Gente junto a autoridades locales.

Además, Torres visitó junto al intendente la Sala Cuna “Juan Domingo Perón”, donde recorrió las instalaciones y dialogó con sus equipos sobre el trabajo cotidiano de acompañamiento a las familias y a la primera infancia.

Río Cuarto: capacitación, articulación público-privada y Banco de la Gente

En Río Cuarto, Torres desarrolló una agenda junto al presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, y el intendente Guillermo De Rivas.

Entre las actividades se realizó una nueva entrega de créditos del Banco de la Gente y una visita al CEDER Río Cuarto, uno de los principales centros de formación profesional de la provincia.

Durante 2026, el CEDER Río Cuarto desarrolló 65 cursos presenciales, alcanzando a más de 1.300 participantes en 12 localidades, con una inversión provincial superior a los 74 millones de pesos.

“Los CEDER son mucho más que un lugar donde se dictan cursos. Son espacios donde una persona puede aprender un oficio, actualizar conocimientos, encontrar una herramienta para mejorar su trabajo o dar un primer paso hacia un empleo. Y eso es lo que queremos fortalecer: que cada vez más cordobeses sepan que tienen una puerta abierta cerca de su casa para capacitarse y crecer”, expresó Torres.

En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo firmó un convenio de cooperación con Clínica Regional del Sud, con el objetivo de profundizar la articulación entre el sector público y privado y generar nuevas oportunidades de capacitación y formación laboral.

Como parte de esta vinculación, la institución realizó además la donación de tres máquinas destinadas al taller de soldadura del CEDER, que permitirán fortalecer las prácticas de formación profesional y ampliar las herramientas disponibles para quienes se capacitan en el oficio.

“Este CEDER tiene una enorme capacidad de llegar no sólo a Río Cuarto, sino a toda una región. Por eso queremos seguir sumando cursos, equipamiento y articulaciones con instituciones y empresas que nos permitan formar para las oportunidades de empleo que realmente existen en cada territorio”, agregó el ministro.

El convenio contempla el desarrollo conjunto de capacitaciones, acciones de actualización profesional, incorporación de nuevas tecnologías y propuestas orientadas a mejorar la inserción y permanencia de las personas en el mundo del trabajo.

Una política que llega a cada localidad

CBA Me Capacita desarrolla este año más de 2.300 cursos presenciales en 260 localidades, a través de la red de CEDER, CIFIL y distintas instituciones, alcanzando a más de 30 mil cordobeses.

La gira por el sur provincial forma parte de una agenda permanente del Ministerio para trabajar junto a municipios, comunas, instituciones y sectores productivos en la construcción de propuestas vinculadas con las necesidades concretas de cada territorio.

En los departamentos alcanzados por la política de Igualdad Territorial, ese acompañamiento adquiere además un carácter prioritario, con el objetivo de reducir brechas y garantizar que las oportunidades de capacitación, empleo y desarrollo lleguen también a las localidades más alejadas de los grandes centros urbanos.