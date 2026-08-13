El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Juan Carlos Maqueda, brindó anoche, miércoles 12 de agosto, una charla en el Rotary Club Alta Gracia, en el Salón de Eventos Sierra Chica, donde disertó sobre “La división de poderes en la República”.

La actividad se desarrolló a partir de las 21.30 horas y contó con una importante presencia de autoridades provinciales, judiciales, municipales y representantes de instituciones de la comunidad, en un marco de respeto, diálogo institucional y reflexión sobre los valores fundamentales de la República y el funcionamiento de sus instituciones.

Durante su exposición, Maqueda abordó distintos aspectos vinculados con la división de poderes, el rol de las instituciones democráticas y la importancia de preservar el equilibrio entre los distintos poderes del Estado como garantía del sistema republicano.

Entre las autoridades presentes se encontraban el Asesor del Gobernador de la Provincia de Córdoba con rango de Ministro, Hugo Testa; la Secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la Provincia de Córdoba, Tamara Pez; los jueces Hernán Stelzer, Alcides Gerardo Bustamante Saavedra, Domingo Ignacio Fassetta y Arnaldo Enrique Romero.

También participaron el Vicepresidente del Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia, Martín Núñez Cremades; el Presidente Comunal de Valle de Anisacate, Nicolás Merlo; el Asesor Letrado de Alta Gracia, Daniel Villar; el Oficial Mayor de Alta Gracia, Mariano Vera Ternasky; y la Concejal del Municipio de Anisacate, Agustina Ceballos.

Asimismo, estuvieron presentes representantes del movimiento rotario, entre ellos el Coordinador Distrital de Clubes del Programa de Intercambio, Daniel Olobardi; Beatriz Sánchez, Encargada de Familias del Programa de Intercambio del Distrito 4851; y la Oficial de Membresía de la Agrupación Rotaria de la Cultura Argentina, Estela Ferrero de Granja.

Desde el Rotary Club Alta Gracia destacaron la importancia de haber contado con la presencia de una figura de la trayectoria y experiencia institucional de Juan Carlos Maqueda, en una noche destinada al intercambio de ideas y al fortalecimiento de los valores democráticos.

La charla formó parte de las actividades que el Rotary Club Alta Gracia impulsa con el objetivo de generar espacios de encuentro, participación ciudadana y reflexión sobre temas de relevancia para la sociedad.