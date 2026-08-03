El Dr. Juan Carlos Maqueda, quien integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante veintidós años, ofrecerá una conferencia en el Rotary Club Alta Gracia el próximo 12 de agosto.

Bajo el título “La división de poderes en la República”, la disertación se desarrollará a las 21:30 horas en el Salón de Eventos Sierra Chica de la ciudad de Alta Gracia.

La actividad se enmarca en las tradicionales reuniones de los miércoles del Rotary Club Alta Gracia, institución que este año celebra su 76° aniversario de servicio a la comunidad.

Quienes deseen participar podrán adquirir su tarjeta comunicándose al teléfono 3547-675701. El encuentro incluirá una cena y tendrá un valor de $40.000 por persona.