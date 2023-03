El Gobierno anunció el reintegro del 10% en compras pagando con tarjetas de débito. Sin embargo, en un breve recorrido por algunos establecimientos aún no estaban al tanto cómo se implementará en la ciudad.

En el marco del programa «Precios Justos», la AFIP informó en su sitio web que se reglamentó un régimen de reintegro a consumidores finales, hasta el 31 de diciembre 2023, del 10% de las compras que realicen con tarjetas de débito o con débito en cuenta mediante la utilización de códigos QR, en los comercios adheridos al “Registro de carnicerías”.

El reintegro se efectuará mediante la entidad bancaria o el prestador de servicios de pago interviniente, dentro de las 96 horas de realizada la compra, detallando en el resumen de cuenta, cada acreditación para que el usuario pueda visualizarlo.

Las devoluciones tendrán un tope máximo de $2.000 por mes y beneficiario.

Sin embargo, REDACCIÓN ALTA GRACIA, hizo un recorrido por algunos establecimientos de la ciudad – no en los supermercados de grandes superficies- y la respuesta fue casi unánime: no están al tanto cómo se implemtará ese descuento y, hasta tanto no se informe a las pymes locales sobre el procedimiento, claramente el «descuento» no regiría en una primera instancia.

Volviendo a la página web de AFIP y, específicamente a registro de carnicerías adheridas en todo el país, el consumidor o consumidora «de a pie», sólo puede visualizar una planilla en donde figura el número de CUIT del comercio y la fecha de inscripción al Programa.

Captura de imagen de la planilla bajada de AFIP

Es decir, habría que dedicarle más de un día o dos a chequear a qué establecimiento pertenece ese número de CUIT, puesto que no está desagregado por provincia, departamento o ciudad.

Una vez más lo que parece un beneficio termina siendo una complicación hasta tanto no se pueda acceder, de forma simple y alcanzable a quiénes beneficia este programa de «Precios Justos»