El Concejo se tiñó de rosa

En la sesión de este miércoles del Concejo se declaró de Interés Municipal el evento V Regata Rosa, impulsado por la Fundación Amazonas, que concientiza, visibiliza y acompaña a mujeres que estén atravesando un diagnóstico de cáncer de mama.

Ejemplos de vida, resiliencia y admiración pura. Esas palabras utilizó la concejal Amalia Vagni, concejal del bloque Alta Gracia Crece a la hora de impulsar la declaración de interés municipal la V Regata Rosa, de Fundación Amazonas, en donde participan vecinas de nuestra ciudad y la región.

Fundación Amazonas es un grupo de mujeres que han atravesado o se encuentran atravesando un diagnóstico de cáncer de mama. Las Amazonas buscan acompañar y concientizar sobre la enfermedad.

Durante la sesión del concejo estuvieron presentes tres representantes locales: Carina Zejdlik, Silvia Vázquez y Consuelo Olsina.

«El amor es el que te va a salvar, no hay que rendir nada. Visibilizar, acompañar, abrazar, decirle a alguien que no está sola es la misión de Fundación Amazonas», explicó Silvia Vázquez.

Las mujeres presentes hicieron hincapié en la detección precoz de la enfermedad, de la importancia de realizarse un control al menos una vez al año y de los avances en aparatología.

A la hora de tomar la palabra, Consuelo Olsina – quien fue diagnosticada a los 25 años- expresó: «Mis amigas poco me entendían, no tenía con quién hablar. La Fundación fue un acompañamiento, fueron mis pilares, estábamos todas en la misma. No es una lucha, no estamos luchando contra nada. Nos toca y hay que transitarlo de la mejor manera posible a la edad que nos toque».

Si bien fue un proyecto presentado por Alta Gracia Crece, la visita de las tres mujeres fue celebrada por los ediles de ambos bloques, quienes se mostraron visiblemente emocionados y acompañaron en declarar de Interés Municipal la V Regata Rosa.

La Regata se realizará el próximo 2 de octubre en el Lago Piedras Moras, en Almafuerte. Allí se remará en bote dragón, kayaks y canoas y habrá actividades de tai chi, zumba y un Conversatorio de Concientización sobre el Cáncer de Mama entre profesionales de la salud, público y pacientes.