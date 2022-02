El «Colectivo Más Democracia» repudia el proyecto de la diputada Laura Rodríguez Machado

Comunicado de Prensa- «El Colectivo Más Democracia repudia el proyecto de resolución presentado por la Sra Laura Rodríguez Machado, en la Cámara de Diputados de la Nación, que propone que la Argentina censure al medio internacional RT (Russia Today), mediante la baja del convenio entre la República Argentina y la Federación Rusa para la transmisión de la señal de noticias en la Televisión Digital Abierta vigente desde el año 2014.

«El PRO, partido político al que pertenece Rodríguez Machado, milita y desarrolla cotidianamente campañas de desinformación en todo el país sobre todos los temas. Basta recordar, en el mediano plazo, las mentiras publicadas sobre las vacunas con las que intentaron desacreditar el plan sanitario implementado por el Gobierno Nacional en la lucha contra el Covid.

«La estrategia comunicacional del PRO es siempre la misma y tiene un claro objetivo: manipular la información, propagarla a través de las empresas mediáticas que le responden y dañar a la democracia.

«Este proyecto es de claro tinte antidemocrático y violatorio del derecho humano a la información. Y ratifica la concepción de democracia precarizada que los caracteriza y que impulsaron siendo oficialismo: por decreto suspendieron la Ley de Medios, bajaron la señal regional Telesur en 2016, persiguieron y encarcelaron dueños de medios no afines a sus políticas, y redireccionaron el grueso de la pauta publicitaria gubernamental hacia los grandes conglomerados mediáticos nacionales que les fueron afines.

«Se queja la autora del proyecto que, en la Televisión Digital Abierta, se ha incorporado una señal propagandística rusa y agrega que en RT, se difunden violaciones sistemáticas de derechos humanos… paradójico no sólo porque para su fuerza política, fronteras adentro, los DDHH era un curro con el que venían a acabar, sino también porque, fronteras afuera, no la hemos escuchado expresarse sobre las cotidianas violaciones a los derechos humanos en Guantánamo así como tampoco respecto a la holgada treintena de conflictos bélicos iniciados, y documentados, por los EEUU a partir de la segunda mitad del Siglo XX hasta estos días.

«Claramente, Rodríguez Machado tiene una visión sesgada, personalísima y encontrada sobre el concepto y el ejercicio de la libertad de prensa, que implica, justamente, dar lugar a todas las voces para poder discernir, con información plural, una posición en particular ante este conflicto. La censura “propuesta”, bajo el argumento de no estar de acuerdo con la línea editorial de dicho medio, no es una iniciativa democrática, sino una acción coyuntural que evidencia, una vez más, todo el servilismo de la oposición respecto a la intervención de EEUU y la OTAN en la frontera rusa.

«Rodríguez Machado, diputada del PRO, se rasga las vestiduras en la defensa de los DDHH y la democracia, pero olvida que ella y su partido colaboraron, hace apenas dos años, con el golpe de estado en Bolivia.

«EL Colectivo Más Democracia llama a todos los colectivos de comunicadores y trabajadores de prensa a repudiar este proyecto, que atenta con la libertad de prensa y con las fuentes laborales, incluido de corresponsales argentinas y argentinos. Se les nota mucho», concluye el comunicado.

Más información: MÁS DEMOCRACIA

