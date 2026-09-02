El Informe Económico y Social de la entidad fue compartido este 1 de septiembre. Además, una familia tipo necesitó $2.034.194 para no ser pobre.

Finalizó agosto y el Centro de Almaceneros de Córdoba publicó si habitual Informe Económico y Social. Según precisa el documento, la inflación del mes pasado se ubicó en un 1,8% y esto implica una suba del 33,3% interanual. Además, en lo que va del 2026, el incremento de precios fue del 21,4%.

Por otro lado, en agosto, una familia tipo necesitó de $2.034.194 para cubrir la Canasta Básica Total y no ubicarse por debajo de la línea de pobreza.

A su vez, el mismo grupo familiar requirió de $1.108.074 para acceder al conjunto mínimo de alimentos esenciales correspondiente a la Canasta Básica Alimentaria y superar la línea de indigencia.

Endeudarse para poder comer

En el informe se revela también que el 57,4% de los hogares manifestó no haber podido alcanzar satisfactoriamente la Canasta Básica Alimentaria y que del porcentaje que sí logró hacerlo (42,6%), la gran mayoría lo logró con algún tipo de asistencia estatal

En ese marco, el 28% de los hogares manifestó haber tenido que pedir dinero prestado durante los últimos 30 días para afrontar gastos básicos. En primer lugar, para la compra de alimentos (25,3%), como así también para el pago de deudas preexistentes (20,1%) o pagar pagar el alquiler (17,1%).

Las formas de financiar los alimentos fueron: 38,7% al fiado, 37,3% con tarjeta de crédito y 12,7% con dinero prestado. Solo un 9,3% no necesitó financiar alimentos.

Fuente: Cba24n